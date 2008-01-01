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Температурные рекорды России



ИА "Метеоновости" / 11:41 Воскресенье, 7 октября



Северные районы Сибири отличились в прошедшие сутки не только сильными осадками и метелями. В этих районах с первых чисел октября сохраняется аномально теплая погода. Среднесуточная температура воздуха значительно превышает норму. В субботу положительная аномалия в северной половине Сибири составила 8-12 градусов. Причем самые большие величины аномалии отмечались в Туруханском районе.



При этом не обошлось без температурных рекордов. Они были зарегистрированы даже за Полярным кругом. Так, на острове Диксон максимальная температура составила +4.6 (предыдущий рекорд 3.2 был установлен в 2016 году). В Хатанге новый суточный рекорд +5.2 (предыдущий +4.9 удерживался с 1994 года). В Туруханске потеплело до +12.1, что также стало рекордом (предыдущий +8.7 отмечался в 1964 году), в Подкаменной Тунгуске новое значение рекорда - +16.6 (предыдущий рекорд +13.9 удерживался с 1999 года).



Температурные аномалии в южных районах Сибири не так велики, но и здесь максимальная температура установила новые рекорды. Городами-рекордсменами стали Тобольск со значением +19.2, Новокузнецк, +20.5, Омск +22.2 градуса. / meteonovosti.ru /



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