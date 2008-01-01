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Новости погоды

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Обзор сибирской погоды

ИА "Метеоновости" / 11:05 Воскресенье, 7 октября

  Самая неблагоприятная погода на территории Сибири наблюдается на крайнем севере и юго-востоке региона, где ее определяют циклоны. Один из них, атлантический, медленно продвигающийся по арктическим морям, другой - амурский..

Центр атлантического вихря находится далеко от сибирской территории, а активные атмосферные фронты протянулись от Таймыра до самых южных районов. В субботу и в ночь на воскресенье на Таймыре при ветре до 21 м/с разбушевалась метель. В Туруханском районе все это время лил дождь, выпало до 17 мм осадков.

Юго-восточные районы Сибири находились уже в тыловой части амурского циклона. Прохождение холодных атмосферных фронтов сопровождалось сильными осадками в виде дождя, снега и мокрого снега. В Иркутской области октябрьская копилка осадков пополнилась на 25 мм, в Забайкалье - на 17 мм. Осадки сопровождались сильным ветром, местами его порывы достигали 24 м/с.

В начале недели на севере Сибири сохранится неблагоприятная погода. На Таймыре - осадки: на юге в виде дождя с ветром до 23 м/с, на севере полуострова преимущественно в виде снега, метель, ветер 20-25 м/с, на побережье и островной части 30-35 м/с.

А вот на юго-востоке Сибири, с отходом циклона, погода улучшится. / meteonovosti.ru /
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