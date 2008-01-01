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Новости погоды

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Дальний Восток заливают дожди

ИА "Метеоновости" / 10:23 Воскресенье, 7 октября

  Текущие выходные дни в южной половине Дальневосточного округа выдались дождливыми. Виной тому стал активней циклон медленно перемещающийся вдоль Амура. В субботу его центр кружил над югом Амурской области, где проявил себя сильным дождем. Выпало до 24 мм осадков. Такое же количество осадков циклон оставил и в южных районах Якутии, но здесь осадки шли в виде дождя мокрого снега и снега. Сильные дожди прошли и в Приморье. Но их принес уже другой циклонический вихрь, бывший тайфун, центр которого в субботу приблизился к югу Японских островов. Неблагоприятная погода по вине третьего по счету вихря отмечалась и на востоке Дальневосточного округа: осадки и сильный ветер до 24 м/с.

В ближайшие дни амурский циклон продвинется на восток, ненастная зона охватит центральные и южные районы Хабаровского края. Неделя начнется с сильных осадков в виде дождя и мокрого снега. Остальные вихри выйдут на просторы Тихого океана и влияния на погоду восточных районов страны не окажут. / meteonovosti.ru /
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