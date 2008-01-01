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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 09:47 Воскресенье, 7 октября

  Воскресное утро встретило москвичей ясной и прохладной погодой. Температура воздуха в 9 часов повсеместно была ниже десятиградусной отметки и колебалась от 8 до 9.4 градусов. Самой высокой она была на опорной метеостанции города - ВДНХ. Осадков нигде не отмечалось. Ветер дул со средней скоростью 1-5 м/с, но везде порывы достигали 7-8 м/с, в районе Шереметьево 11 м/с. Атмосферное давление 746 мм рт ст, что немного ниже нормы. Относительная влажность воздуха от 76 до 81%. / meteonovosti.ru /
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