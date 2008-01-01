|
|
|
Новости погоды
Сильные дожди ожидаются в Поволжье
ИА "Метеоновости" / 09:42 Воскресенье, 7 октября
Над Белым морем формируется волновой циклон, он будет активизироваться при выходе на более теплую поверхность в верховье Волги. Давление здесь будет падать, а обострение фронтальной деятельности спровоцируют большие контрасты температуры, достигающие 10 градусов на расстоянии до 400 км. Такое развитие процесса приведет к выпадению сильных дождей. Они охватят значительную часть северной и восточной территории Европейской России. Пройдут в Коми, в Ярославской области, Татарстане и доберутся до Пермского края. Дожди будут сопровождаться порывистым ветром до 16-21 м/с. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.