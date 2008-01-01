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Новости погоды

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Сильные дожди ожидаются в Поволжье

ИА "Метеоновости" / 09:42 Воскресенье, 7 октября

  Над Белым морем формируется волновой циклон, он будет активизироваться при выходе на более теплую поверхность в верховье Волги. Давление здесь будет падать, а обострение фронтальной деятельности спровоцируют большие контрасты температуры, достигающие 10 градусов на расстоянии до 400 км. Такое развитие процесса приведет к выпадению сильных дождей. Они охватят значительную часть северной и восточной территории Европейской России. Пройдут в Коми, в Ярославской области, Татарстане и доберутся до Пермского края. Дожди будут сопровождаться порывистым ветром до 16-21 м/с. / meteonovosti.ru /
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