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Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 07:59 Воскресенье, 7 октября
Предстоящим днём, стараниями антициклона в Московском регионе сохранится теплая погода. Температура воздуха на полтора градуса превысит средние многолетние значения. Атмосферное давление понизится на пару единиц, но останется близким к нормальному.
По сведениям Метеобюро Москвы и области днём 7 октября при переменной облачности существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит 14..16, по области 11..16 градусов. Ветер юго-западного направления 5-10 м/с.
Для большинства людей такие условия погоды будут благоприятными, и лишь плотный ветер может стать причиной нервозности или бессонницы для тех, кто реагирует на это явление.
7 октября геомагнитный фон ожидается неустойчивый. / meteonovosti.ru /
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