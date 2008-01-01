Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
6 октября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Мокрый снег и порывистый ветер на Таймыре

ИА "Метеоновости" / 13:13 Суббота, 6 октября

  Высокая температура на Таймыре и на прилегающих островах, вызвана передней частью североатлантического циклона. Этот циклон стал причиной непогоды в этом регионе. Ветер до 19-24 м/с, и даже вдали от арктического побережья, в Хатанге до 13 м/с. Циклон задержится у берегов Таймыра еще на пару дней, и поэтому рассчитывать на улучшение погоды не приходится.

Местами дожди, порывы ветра до 17-22м/с, но по-прежнему тепло:

температура воздуха ночью +3,+8, днем +8,+13.

В зону влияния циклона попали и более южные широты: в Эвенкии и Туруханском районе ветер до 13-18 м/с, но тепло, до 14..19 градусов, с дождем. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+13
Вс.
7 окт.
+15
Пн.
8 окт.
+13
Вт.
9 окт.
+10
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Басра		 -12
Доусон

некомфортное место: Иркутск
комфортное место: Палм-Спрингс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100