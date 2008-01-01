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Мокрый снег и порывистый ветер на Таймыре



ИА "Метеоновости" / 13:13 Суббота, 6 октября



Высокая температура на Таймыре и на прилегающих островах, вызвана передней частью североатлантического циклона. Этот циклон стал причиной непогоды в этом регионе. Ветер до 19-24 м/с, и даже вдали от арктического побережья, в Хатанге до 13 м/с. Циклон задержится у берегов Таймыра еще на пару дней, и поэтому рассчитывать на улучшение погоды не приходится.



Местами дожди, порывы ветра до 17-22м/с, но по-прежнему тепло:



температура воздуха ночью +3,+8, днем +8,+13.



В зону влияния циклона попали и более южные широты: в Эвенкии и Туруханском районе ветер до 13-18 м/с, но тепло, до 14..19 градусов, с дождем. / meteonovosti.ru /



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