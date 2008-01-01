|
|
|
Новости погоды
Сейчас в Москве
ИА "Метеоновости" / 13:03 Суббота, 6 октября
К полудню воздух в Москве прогрелся мало, в центре мегаполиса, на станции Балчуг до 13,4, на Воробьевых горах 12,1, на станции ВДНХ 12,6, в Тушино до 12,4, на территории Новой Москвы 12 градусов. Без осадков, ветер слабый. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.