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Новости погоды

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Холодный воздух наступает на Западную Сибирь

ИА "Метеоновости" / 11:35 Суббота, 6 октября

  Атмосферные фронты 5 октября заливали территорию Южного и Среднего Урала. Количество осадков в основном до 10-15 мм, но в отдельных пунктах Башкортостана до 18-25 мм, а в Оренбургской области до 23 мм. Температура здесь понизилась градусов на 5, до 12..17 градусов, и ожидается дальнейшее понижение до 8..13 градусов. Но на юге Урала уже 8 октября вновь будет 12..17 градусов. А вот на востоке, в Западной Сибири, куда смещается холодный фронт, похолодание только начинается. В Омске, после рекордных для 5 октября +25,5 градусов, после полудня 6 октября ожидается до 23, что на 3 градуса ниже, чем накануне. С 7 по 9 октября станет еще на 10 градусов холоднее, до 11..15 градусов. В районе Алтая пока еще сохранится теплая погода. / meteonovosti.ru /
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