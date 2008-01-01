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Новости погоды
На Северном Кавказе отмечались заморозки
ИА "Метеоновости" / 11:02 Суббота, 6 октября
Условия погоды на территории Южного Федерального округа и Северо-Кавказского определяет антициклон. А это значит малооблачно, и существенное выхолаживание приземного слоя воздуха. И по данным наблюдений в этом регионе во второй половине ночи и утром 6 октября заморозки отмечались в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, в Адыгее, Чеченской республике в воздухе и на поверхности почвы -0,2...-4, а также в Калмыкии и в Карачаево-Черкессии до -3 градусов. Сведений об ущербе не поступало. / meteonovosti.ru /
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