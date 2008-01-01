Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
6 октября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Тайфун "KONG-REY" угрожает Курилам

ИА "Метеоновости" / 10:38 Суббота, 6 октября

  Как и ожидали специалисты, тайфун "KONG-REY" вышел на юг Японского моря, скорость ветра в его центре до 40 м/с, а скорость смещения с выходом на акваторию Японского увеличилась до 50 км/час. В зону влияния тайфуна Курильские острова попадут 7 октября. Ветер будет усиливаться до 30 м/с, пройдут очень сильные дожди. А 8 октября циклон покинет Курилы, и отправится на северо-восток. На юге Сахалина ожидается усиление ветра до 18 м/с. У берегов Приморского края шторм, высота волн до 5 метров, ветер во Владивостоке до 15-20 м/с, сильные дожди на юго-востоке края. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+13
Вс.
7 окт.
+15
Пн.
8 окт.
+13
Вт.
9 окт.
+10
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Басра		 -12
Доусон

некомфортное место: Иркутск
комфортное место: Палм-Спрингс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100