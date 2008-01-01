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Тайфун "KONG-REY" угрожает Курилам



ИА "Метеоновости" / 10:38 Суббота, 6 октября



Как и ожидали специалисты, тайфун "KONG-REY" вышел на юг Японского моря, скорость ветра в его центре до 40 м/с, а скорость смещения с выходом на акваторию Японского увеличилась до 50 км/час. В зону влияния тайфуна Курильские острова попадут 7 октября. Ветер будет усиливаться до 30 м/с, пройдут очень сильные дожди. А 8 октября циклон покинет Курилы, и отправится на северо-восток. На юге Сахалина ожидается усиление ветра до 18 м/с. У берегов Приморского края шторм, высота волн до 5 метров, ветер во Владивостоке до 15-20 м/с, сильные дожди на юго-востоке края. / meteonovosti.ru /



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