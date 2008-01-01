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О рекордах тепла в России



ИА "Метеоновости" / 10:10 Суббота, 6 октября



Уже несколько дней на востоке России стоит аномально теплая погода.



На Таймыре в передней части циклона при южном ветре аномалия достигает +8 градусов, на среднем Урале и в Западной Сибири +10 градусов. На станции остров Котельный рекорд для 5 октября: +2,2, что почти на 2 градуса выше, чем предыдущий, 2007 года: +0,3 градуса. В Тобольске +23,7, в Кургане +24,6, Омске +25,5.



И по-прежнему теплее обычного в Якутии, и на Дальнем Востоке. В Амурской области рекорды были зафиксированы в Экимчане +21,5 и в Благовещенске +26,0 градусов. В Хабаровском крае, в Николаевске-на-Амуре +20,9. На Сахалине: в Александровске-Сахалинском 19,7, в Южно-Сахалинске 22,4. Чукотке воздух был теплее обычного на 8-10 градусов, в результате на острове Врангеля был установлен новый рекорд: +5,6 градуса. / meteonovosti.ru /



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