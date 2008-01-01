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Новости погоды

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Из летописи московской погоды 6 октября

ИА "Метеоновости" / 09:55 Суббота, 6 октября

  Центральный осенний месяц бывает богат разными погодными явлениями. Так, в 1975 году под утро подморозило до 4,9 градуса. А в 1999 году было по-летнему тепло, 23,7 градуса. Бывали в этот день и сильные осадки, до 25,4 мм в 1953 году. При месячной норме в 59 мм.

В прошлом, 2017 году, температура воздуха была в норме , +7,2 градуса. Ночью термометры показали 6,6 градуса, днем 7,8 градуса. Прошли дожди, выпало 9 мм осадков. / meteonovosti.ru /
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