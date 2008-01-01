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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:21 Суббота, 6 октября



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием северной периферии гребня антициклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдёт небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 11..13, по области 8..13 градусов. Ветер западный 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 748 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 60%.



В Москве и области атмосферное давление немного понизится и в дневные часы будет соответствовать норме. Температура воздуха ожидается также в пределах климатических значений. Для большинства людей такие условия погоды будут благоприятными, и лишь порывистый ветер может стать причиной нервозности или бессонницы для тех, кто реагирует на это явление. / meteonovosti.ru /



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