Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
5 октября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сильные дожди прошли на юге Италии

ИА "Метеоновости" / 13:08 Пятница, 5 октября

  Вызвавший проливные дожди на Сицилии, Сардинии и на юго-западе Италии циклон пришел от берегов Туниса. На Сардинии выпало за сутки до 47 мм, на Сицилии, до 63 мм. Причем дожди не прекратятся еще до середины следующей недели. Над юго-западом Европы, включая и средиземноморье в средней тропосфере главенствует высотная ложбина, под нее попадают фронты и циклоны как с Северной Африки, так и с Бискайского залива, что и будет поддерживать сырую и ветреную погоду не только в Италии, но и на Балканах. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+7
Сб.
6 окт.
+14
Вс.
7 окт.
+15
Пн.
8 окт.
+13
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Эн-Наджаф		 -9
Принс-Альберт

некомфортное место: Куусамо
комфортное место: Хэчи

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100