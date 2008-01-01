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Новости погоды
Сильные дожди прошли на юге Италии
ИА "Метеоновости" / 13:08 Пятница, 5 октября
Вызвавший проливные дожди на Сицилии, Сардинии и на юго-западе Италии циклон пришел от берегов Туниса. На Сардинии выпало за сутки до 47 мм, на Сицилии, до 63 мм. Причем дожди не прекратятся еще до середины следующей недели. Над юго-западом Европы, включая и средиземноморье в средней тропосфере главенствует высотная ложбина, под нее попадают фронты и циклоны как с Северной Африки, так и с Бискайского залива, что и будет поддерживать сырую и ветреную погоду не только в Италии, но и на Балканах. / meteonovosti.ru /
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