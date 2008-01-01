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Новости погоды

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Пополнились запасы влаги на юге ЕТР

ИА "Метеоновости" / 12:51 Пятница, 5 октября

  Атмосферный фронт, проходивший над Кавказским хребтом, отметился обильными дождями в Адыгее, Ростовской области, в Краснодарском крае, Калмыкии, Астраханской области и в Карачаево-Черкессии. Выпало до 15-20 мм осадков, самый сильный дождь прошел в Краснодарском крае, в Белореченске до 33 мм, на Красной Поляне до 32 мм.

Но фронт отступает на юго-восток, под натиском антициклона с запада, погода налаживается, и хотя на востоке региона еще дожди еще возможны, на большей части территории без осадков, а днем воздух в районе Сочи прогреется до 21..26 градусов. / meteonovosti.ru /
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