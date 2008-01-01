

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Пополнились запасы влаги на юге ЕТР



ИА "Метеоновости" / 12:51 Пятница, 5 октября



Атмосферный фронт, проходивший над Кавказским хребтом, отметился обильными дождями в Адыгее, Ростовской области, в Краснодарском крае, Калмыкии, Астраханской области и в Карачаево-Черкессии. Выпало до 15-20 мм осадков, самый сильный дождь прошел в Краснодарском крае, в Белореченске до 33 мм, на Красной Поляне до 32 мм.



Но фронт отступает на юго-восток, под натиском антициклона с запада, погода налаживается, и хотя на востоке региона еще дожди еще возможны, на большей части территории без осадков, а днем воздух в районе Сочи прогреется до 21..26 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



