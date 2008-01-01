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Холодно и сыро на юге Байкала



ИА "Метеоновости" / 12:39 Пятница, 5 октября



Обильные осадки, прошедшие в Иркутской области, в Бурятии и Забайкальском крае, были вызваны глубоким циклоном сформировавшимся на фронтальной волне под высотным циклоном в первые дни октября. Температура воздуха понизилась, и 4 октября оказалась ниже нормы на 2-4 градуса. Осадки были в виде дождя и снега, кое-где даже сформировался временный снежный покров. Больше всего осадков выпало на станции Хамар-Дабан, за сутки 38 мм, и это самый высокий показатель прошедших суток на территории России.



Циклон превратился в малоподвижный объект, и до конца недели будет диктовать условия погоды в этом регионе.



А они следующие: небольшие и умеренные



осадки в виде дождя и мокрого снег, местами сильные, по северу в виде мокрого снега



и снега, ветер в порывы до 13-18 м/с, температура ночью +2,-3, при прояснении -4,-9, днем +3,+8, в северных районах при облачной погоде +3,-2 градуса. / meteonovosti.ru /



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