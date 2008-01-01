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Тайфун "KONG-REY" заденет Курильские острова



ИА "Метеоновости" / 11:53 Пятница, 5 октября



Тайфун "KONG-REY" в ближайшие сутки выйдет на юг Японского моря, скорость ветра в его центре до 50 м/с, а скорость смещения с выходом на акваторию Японского увеличится от 25 км/час до 45 км/час. В зону влияния тайфуна Курильские острова попадут во вторник 6 октября, а пик непогоды придется на среду, 7 октября. Ветер будет усиливаться до 30 м/с, пройдут очень сильные дожди. В четверг циклон покинет Курилы, и отправится на северо-восток.



Приморье, Сахалин и Камчатка останутся в стороне от основных неблагоприятных явлений, связанных с этим тайфуном. В Приморском крае и на Сахалине 7 октября он отметится обильными дождями, ветром до 13-18 м/с, на Камчатке небольшими дождями и ветром до 15 м/с. / meteonovosti.ru /



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