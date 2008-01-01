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Новости погоды
Снега в Москве не будет до 20 октября!
ИА "Метеоновости" / 11:24 Пятница, 5 октября
Некоторые специалисты, занимающиеся прогнозированием погоды, предполагали, и даже озвучивали, что 5 октября в Москве и области местами выпадет снег. И действительно предпосылки к этому были. А снега не было!
Ожидалось, что произойдет заток холода в тылу глубокого циклона, вслед за холодным фронтом. Температура воздуха на уровне 1,5км понизилась до -5..-6 градусов. И у земли она могла стать отрицательной. Но в ночь на пятницу в столичном регионе было облачно и ветрено, что препятствовало сильному выхолаживанию приземного слоя воздуха. Дальнейшему похолоданию препятствовала и смена процесса: быстрое смещение западноевропейского антициклона, перестроившего потоки в средней тропосфере с чисто северных на северо-западные. А этот поток несет атлантическое тепло в центр России.
На следующей неделе погоду в столичном регионе будет определять блокирующий антициклон. Воздух в нем при слабом ветре и солнце станет прогреваться, средняя температура воздуха окажется выше нормы на 2-3 градуса. Москве не грозят морозы и снег! И такая относительно теплая погода вероятнее всего продержится до начала последней декады октября.
И по многолетним данным снежный покров в столице появляется в последней декаде октября. Но не каждый год, а раз в два-три года.
В прошлом году в октябре снега в Москве не было. А в 2016 году первый снегопад пришелся на 30 октября.
Процессы текущего месяца развиваются по аналогии c 1997 и 2005 годом. В октябре 1997 года снега не было отмечалось, а в 2005 году снег появился в Москве в последней пятидневке, высота снежного покрова составила 2 см. / meteonovosti.ru /
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