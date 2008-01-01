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Новости погоды

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О рекордах тепла в России

ИА "Метеоновости" / 10:36 Пятница, 5 октября

  Прошедший день оказался аномально теплым на востоке страны. На Чукотке воздух был теплее обычного на 8-10 градусов, причем это тепло поступало не с юга, а с востока по северо-западной окраине беринговоморского циклона. В результате на острове Врангеля был установлен новый рекорд: +8,8 градуса, на станции Уэлен +11,2, в Анадыре +9,0. На просторах Якутии, Хабаровского края и Амурской области воздух тоже значительно теплее обычного, на 6..8 градусов. И здесь рекорды: в Благовещенске +25,8, в Экимчане 19,2 градусов. В теплом воздухе оказался и Урал, где предыдущий рекорд для Магнитогорска был перекрыт на 1,4 градуса, и теперь для 4 октября он составляет +23,7 градуса, а для Оренбурга на 0,5 градуса, новый рекорд +25,1. / meteonovosti.ru /
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