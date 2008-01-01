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Новости погоды

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Из летописи московской погоды 5 октября

ИА "Метеоновости" / 10:06 Пятница, 5 октября

  Октябрь в столице начался с довольно прохладной погоды, но тепло еще вернется. Ведь погода в Москве переменчивая и за долгие годы наблюдений случалось разное. Так, в 1910 году под утро подморозило до -7,4 градуса - как в ноябре. А в 1966 году было по-летнему тепло, 23,6 градуса. Бывали в этот день и сильные осадки, до 26,9 мм в 1989 году. При месячной норме в 59 мм. 5 октября 1981 года запомнилось грозами. А в 1984 и 2000 годах над столицей стелился туман.

В прошлом, 2017 году, температура воздуха была на 1,5 градуса выше привычных значений. Ночью термометры показали 7,2 градуса, днем 9,6 градуса. Прошли дожди, выпало 12 мм осадков.

Сегодня днем при облачной с прояснениями погоде осадков не ожидается. Атмосферное давление резко подрастет и составит в середине дня 752 мм рт. ст. Термометры покажут 7..9 градусов. Скорость западного ветра составит 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. / meteonovosti.ru /
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