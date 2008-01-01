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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:33 Пятница, 5 октября



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При облачной погоде с прояснениями осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 7..9, по области 6..11 градусов. Ветер западный 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 752 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 55%.



В Москве и области атмосферное давление будет расти и окажется выше нормы, что неблагоприятно для людей с заболеваниями сердца и сосудов. У них возможны головные боли, боли в области сердца. Специалисты рекомендуют стараться чаще бывать на свежем воздухе, одеваться по погоде, выполнять посильные физические упражнения. / meteonovosti.ru /



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