Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:26 Четверг, 4 октября
В 15 часов в Москве облачная погода с прояснениями, местами дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 9..10 градусов, Северном 8..9 градусов, Северо-восточном 8..9 градусов, Восточном 7..8 градусов, Юго-восточном 9..10 градусов, Южном 9..11 градусов, Юго-западном 8..9 градусов, Западном 8..9 градусов, Северо-западном 8..9 градусов.
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В Зеленограде слабый дождь, температура воздуха 9..10 градусов, на территории Новой Москвы облачно, местами дождь, температура воздуха 6..9 градусов, порывы западного ветра до 11м/с. / meteonovosti.ru /