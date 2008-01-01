Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
4 октября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Северном Кавказе похолодает, пройдут дожди

ИА "Метеоновости" / 13:35 Четверг, 4 октября

  В минувший день, 3 октября, на Северном Кавказе погодные условия определяли атмосферные фронты. Кое-где прошли дожди, но было очень тепло. В Махачкале днем воздух прогрелся до 26,9 градуса, что стало очередным температурным рекордом. Предыдущий рекорд, 25,9 градуса, остался в 1953 году.

5 октября синоптическая ситуация в регионе начнет меняться. Антициклон усилится, но и атмосферные фронты не сдадут позиций. Местами пройдут кратковременные дожди, в высокогорье с мокрым снегом. В Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании, Ингушетии, Чеченской Республике отдельные сильные осадки. Температура воздуха ночью 5..10 тепла, местами до +1, днем температура понизится до 8..13 градусов, местами до 15, на юго-востоке округа до 18. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+7
Чт.
4 окт.
+10
Пт.
5 окт.
+8
Сб.
6 окт.
+13
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Басра		 -12
Принс-Альберт

некомфортное место: Окинава
комфортное место: Ла-Корунья

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100