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На Северном Кавказе похолодает, пройдут дожди



ИА "Метеоновости" / 13:35 Четверг, 4 октября



В минувший день, 3 октября, на Северном Кавказе погодные условия определяли атмосферные фронты. Кое-где прошли дожди, но было очень тепло. В Махачкале днем воздух прогрелся до 26,9 градуса, что стало очередным температурным рекордом. Предыдущий рекорд, 25,9 градуса, остался в 1953 году.



5 октября синоптическая ситуация в регионе начнет меняться. Антициклон усилится, но и атмосферные фронты не сдадут позиций. Местами пройдут кратковременные дожди, в высокогорье с мокрым снегом. В Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании, Ингушетии, Чеченской Республике отдельные сильные осадки. Температура воздуха ночью 5..10 тепла, местами до +1, днем температура понизится до 8..13 градусов, местами до 15, на юго-востоке округа до 18. / meteonovosti.ru /



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