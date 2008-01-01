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В Северо-Западном районе погода наладится



ИА "Метеоновости" / 13:02 Четверг, 4 октября



Северо-Западный район оказался на пути следования североатлантического циклона и его атмосферных фронтов. 3 и в ночь на 4 октября сильные дожди прошли в Ленинградской и Вологодской областях, выпало до 18 мм осадков. Примерно треть месячной нормы. 5 октября погода наладится, влияние на погоду будет оказывать барический гребень. Но и атмосферные фронты напомнят о себе. В Северо-Западном районе местами пройдут дожди различной интенсивности, в отдельных районах порывы ветра будут достигать 15 м/с, температура воздуха в ночные часы -3..+2 градуса, днем 7..12 тепла. В Вологодской области ночью небольшие и умеренные осадки (дождь с мокрым снегом), днем местами небольшой дождь. Ночью -1..+4 градуса, днем +4..+9. / meteonovosti.ru /



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