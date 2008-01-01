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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:46 Четверг, 4 октября



В 12 часов в Москве облачно, местами дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 9..10 градусов, Северном 7..9 градусов, Северо-восточном 7..9 градусов, Восточном 8..9 градусов, Юго-восточном 7..9 градусов, Южном 7..9 градусов, Юго-западном 8..9 градусов, Западном 8..9 градусов, Северо-западном 7 градусов.



В Зеленограде слабый дождь, температура воздуха 8..9 градусов, на территории Новой Москвы облачно, местами дождь, температура воздуха 6..8 градусов. / meteonovosti.ru /



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