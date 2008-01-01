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Новости погоды

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В Крыму то дожди, то заморозки

ИА "Метеоновости" / 12:43 Четверг, 4 октября

  В минувший день, 3 октября в Крыму прошли сильные дожди, выпало до 17 мм осадков. Сильные дожди, прошедшие на полуострове, были связаны с холодным атмосферным фронтом североатлантического циклона. Но уже 5 октября погода в Крыму начнет меняться. Регион окажется в антициклоне, центр которого за сутки преодолеет расстояние от Германии до Болгарии. В Крыму при переменной облачности осадков не ожидается. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, ночью местами усиливаясь до 15 м/с. Температура воздуха в ночные часы 2..7, в степных и предгорных районах на поверхности почвы заморозки -1..-3 градуса, на побережье 8..13 тепла. Днем воздух прогреется до 12..17 градусов, в горах термометры покажут 5..10 градусов. / meteonovosti.ru /
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