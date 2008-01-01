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Новости погоды
Сильные дожди прошли на Азорских островах
ИА "Метеоновости" / 12:22 Четверг, 4 октября
Североатлантический циклон, центр которого 3 октября располагался над Исландией, успел испортить погоду и на Британских, и на Азорских островах. И если на Британских островах атмосферные фронты проявили себя сильным, а в отдельных районах и ураганным ветром, то на Азорских островах прошли сильные дожди. Треть месячной нормы осадков выпала в городе Понта Делгада - постарался холодный атмосферный фронт.
5 октября Азорские острова будут находиться под присмотром антициклона. Осадков не ожидается, а температура воздуха вполне комфортная. Ночью 15..20 градусов, днем 26..31. / meteonovosti.ru /
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