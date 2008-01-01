

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сильные дожди прошли на Азорских островах



ИА "Метеоновости" / 12:22 Четверг, 4 октября



Североатлантический циклон, центр которого 3 октября располагался над Исландией, успел испортить погоду и на Британских, и на Азорских островах. И если на Британских островах атмосферные фронты проявили себя сильным, а в отдельных районах и ураганным ветром, то на Азорских островах прошли сильные дожди. Треть месячной нормы осадков выпала в городе Понта Делгада - постарался холодный атмосферный фронт.



5 октября Азорские острова будут находиться под присмотром антициклона. Осадков не ожидается, а температура воздуха вполне комфортная. Ночью 15..20 градусов, днем 26..31. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



