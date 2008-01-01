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В выходные погода в Москве порадует теплом и солнцем



ИА "Метеоновости" / 12:04 Четверг, 4 октября



антициклон с северо-запада Европы.



5 октября, в конце рабочей недели, столичный регион будет находиться под опекой антициклона. Атмосферное давление повысится, под утро облаков будет немного и воздух остынет в Москве до 2..4 градусов, на мостах и многочисленных эстакадах городе местами до 0. Днем облачность вновь увеличится, на высоте 1,5 км начнется адвекция теплого воздуха. Осадков не ожидается, термометры в столице покажут 7..9 градусов, по области 6..11 градусов, Столичный регион окажется в зоне больших градиентов атмосферного давления, западный ветер в порывах усилится до 15 м/с. Этот день окажется самым холодным на текущей неделе, аномалия средней суточной температуры на 1,5-2 градуса.



6 октября антициклон сохранит влияние в Москве и области, хотя центр его сместится на Ставрополье. По его периферии протянется атмосферный фронт, который местами в Москве и области отметится небольшим дождем. Адвекция тепла продолжится, температура воздуха повысится: ночью в Москве 4..6 по области 2..7 тепла, днем 11..13 градусов. Но будет еще ветрено, порывы до 15м/с.



Самый теплый день ожидается 7 октября. Существенных осадков не ожидается. Ночью в Москве 6..8, по области 3..8. Днем за счет солнечного прогрева температура повысится до 14..16 градусов, что соответствует середине сентября.



В эти дни рекомендуется закрыть дачный сезон, пока погода радует теплом! / meteonovosti.ru /



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