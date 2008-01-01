Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
4 октября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В выходные погода в Москве порадует теплом и солнцем

ИА "Метеоновости" / 12:04 Четверг, 4 октября

  Первые выходные октября в Москве ожидаются погожими, и теплыми, как в сентябре. Комфортную погоду в столичном регионе будет определять антициклон с северо-запада Европы.

5 октября, в конце рабочей недели, столичный регион будет находиться под опекой антициклона. Атмосферное давление повысится, под утро облаков будет немного и воздух остынет в Москве до 2..4 градусов, на мостах и многочисленных эстакадах городе местами до 0. Днем облачность вновь увеличится, на высоте 1,5 км начнется адвекция теплого воздуха. Осадков не ожидается, термометры в столице покажут 7..9 градусов, по области 6..11 градусов, Столичный регион окажется в зоне больших градиентов атмосферного давления, западный ветер в порывах усилится до 15 м/с. Этот день окажется самым холодным на текущей неделе, аномалия средней суточной температуры на 1,5-2 градуса.

6 октября антициклон сохранит влияние в Москве и области, хотя центр его сместится на Ставрополье. По его периферии протянется атмосферный фронт, который местами в Москве и области отметится небольшим дождем. Адвекция тепла продолжится, температура воздуха повысится: ночью в Москве 4..6 по области 2..7 тепла, днем 11..13 градусов. Но будет еще ветрено, порывы до 15м/с.

Самый теплый день ожидается 7 октября. Существенных осадков не ожидается. Ночью в Москве 6..8, по области 3..8. Днем за счет солнечного прогрева температура повысится до 14..16 градусов, что соответствует середине сентября.

В эти дни рекомендуется закрыть дачный сезон, пока погода радует теплом!  / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+7
Чт.
4 окт.
+10
Пт.
5 окт.
+8
Сб.
6 окт.
+13
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Басра		 -12
Принс-Альберт

некомфортное место: Окинава
комфортное место: Ла-Корунья

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100