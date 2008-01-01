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Новости погоды

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Циклон захватил среднюю полосу ЕТР

ИА "Метеоновости" / 11:42 Четверг, 4 октября

  Циклонический вихрь, пришедший с Северной Атлантики, разошелся не на шутку в Центральном районе. Атмосферное давление резко упало, до 736 мм рт. ст., прошли сильные дожди. 3 октября и в ночь на 4 октября в столице выпало 18 мм осадков - по данным опорной станции ВДНХ. В Измайлово осадков было больше, 18,9 мм. До 16 мм осадков выпало в Московской области (в Клину). Прошли сильные дожди в Орловской (28 мм), Ярославской (26 мм) и Курской областях (до 21 мм). Досталось Тверской и Костромской областям.

5 октября атмосферное давление в средней полосе начнет расти, скажется влияние антициклона. Ночью возможны небольшие дожди, в северных областях местами с мокрым снегом. Днем осадков не ожидается, но будет ветрено, порывы до 15 м/с. Температура воздуха 6..11 градусов, на севере прохладнее. / meteonovosti.ru /
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