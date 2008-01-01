Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
4 октября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сильные дожди обрушились на Прибалтику

ИА "Метеоновости" / 11:11 Четверг, 4 октября

  Североатлантический циклон, пересекавший Прибалтику, стал причиной сильных дождей и порывистого ветра в странах Балтии и в Калининградской области. В Эстонии, Латвии и Литве дожди сопровождались порывистым ветром до 17-22 м/с. Но больше всего досталось Калининградской области. Здесь и ветер был сильнее, 18-23 м/с в порывах, и осадков гораздо больше, до 20 мм. В Балтийске, где порывы ветра достигали 22 м/с был объявлен режим чрезвычайной ситуации для кораблей, находящихся в порту, ведь высота волн достигала 5 метров - довольно редкое явление для Балтийска. В Калининграде выпало 20 мм осадков, что стало рекордом для 3 октября. Прежний рекорд, 18,5 мм, остался в 1956 году.

5 сентября регион окажется в теплом секторе циклона, местами пройдут небольшие дожди, ветер в порывах будет усиливаться до 10-15 м/с, температура воздуха ночью +5..+10 градусов, днем 12..17 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+7
Чт.
4 окт.
+10
Пт.
5 окт.
+8
Сб.
6 окт.
+13
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Басра		 -12
Принс-Альберт

некомфортное место: Окинава
комфортное место: Ла-Корунья

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100