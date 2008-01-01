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Сильные дожди обрушились на Прибалтику



ИА "Метеоновости" / 11:11 Четверг, 4 октября



Североатлантический циклон, пересекавший Прибалтику, стал причиной сильных дождей и порывистого ветра в странах Балтии и в Калининградской области. В Эстонии, Латвии и Литве дожди сопровождались порывистым ветром до 17-22 м/с. Но больше всего досталось Калининградской области. Здесь и ветер был сильнее, 18-23 м/с в порывах, и осадков гораздо больше, до 20 мм. В Балтийске, где порывы ветра достигали 22 м/с был объявлен режим чрезвычайной ситуации для кораблей, находящихся в порту, ведь высота волн достигала 5 метров - довольно редкое явление для Балтийска. В Калининграде выпало 20 мм осадков, что стало рекордом для 3 октября. Прежний рекорд, 18,5 мм, остался в 1956 году.



5 сентября регион окажется в теплом секторе циклона, местами пройдут небольшие дожди, ветер в порывах будет усиливаться до 10-15 м/с, температура воздуха ночью +5..+10 градусов, днем 12..17 градусов. / meteonovosti.ru /



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