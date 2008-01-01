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Поволжье на пути дождливого циклона
ИА "Метеоновости" / 10:06 Четверг, 4 октября
Атмосферные фронты накануне, 3 октября принесли дожди и усиливали ветер в Приволжских районах. В четверг, 4 октября циклон еще ближе подойдет к берегам Волги. На севере Поволжья будет дождливо и ветрено, но пока не холодно, дневная температура 9..15 градусов. В пятницу, 5 октября дожди будут продолжаться, а ветер в порывах ожидается до 14 м/с. Температура немного понизится, днем 7..14 градусов. 6 октября на берегах Волги уже вполне вероятен мокрый снег. Он будет идти вперемежку с дождем. Хотя осадки ожидаются небольшими, ведь циклон вместе с атмосферными фронтами уйдет портить погоду за Урал, а с юго-запада распространится антициклон. Тем не менее, ослабление осадков будет сопровождаться похолоданием. Ночью на севере Поволжья температура отрицательная, до -3 градусов. / meteonovosti.ru /
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