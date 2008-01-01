Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
4 октября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Поволжье на пути дождливого циклона

ИА "Метеоновости" / 10:06 Четверг, 4 октября

  Атмосферные фронты накануне, 3 октября принесли дожди и усиливали ветер в Приволжских районах. В четверг, 4 октября циклон еще ближе подойдет к берегам Волги. На севере Поволжья будет дождливо и ветрено, но пока не холодно, дневная температура 9..15 градусов. В пятницу, 5 октября дожди будут продолжаться, а ветер в порывах ожидается до 14 м/с. Температура немного понизится, днем 7..14 градусов. 6 октября на берегах Волги уже вполне вероятен мокрый снег. Он будет идти вперемежку с дождем. Хотя осадки ожидаются небольшими, ведь циклон вместе с атмосферными фронтами уйдет портить погоду за Урал, а с юго-запада распространится антициклон. Тем не менее, ослабление осадков будет сопровождаться похолоданием. Ночью на севере Поволжья температура отрицательная, до -3 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+7
Чт.
4 окт.
+10
Пт.
5 окт.
+8
Сб.
6 окт.
+13
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Басра		 -12
Принс-Альберт

некомфортное место: Окинава
комфортное место: Ла-Корунья

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100