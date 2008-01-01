Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:22 Четверг, 4 октября
Активный циклон продолжит определять погоду в Москве и области. При облачной погоде с прояснениями время от времени будет приниматься дождь. Максимальная температура воздуха в столице 8..10, по области 6..11 градусов. Ветер западный 6-11 м/с. Атмосферное давление еще немного понизится и в середине дня составит 735 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 70%.
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Такая погода неблагоприятна не только для людей, страдающих различными недугами, но и для вполне здоровых людей. Падение атмосферного давления может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей, страдающих гипотонией, вегето-сосудистой дистонией, а также тех, у кого нарушена функция органов дыхания. Повышенная влажность воздуха может способствовать обострению хронических заболеваний бронхов и легких, суставов и позвоночника. Однако и вполне здоровые люди могут испытывать слабость и утомляемость. Специалисты рекомендуют в такой период не злоупотреблять прогулками, одеваться по погоде и соблюдать режим труда и отдыха. / meteonovosti.ru /