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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:36 Среда, 3 октября



Столичный регион будет пересекать атмосферный фронт. Погода прогнозируется облачная с дождем. Температура воздуха в Москве 8..10 градусов, по области 7..10. Ветер южной четверти, 5-10м/с. / meteonovosti.ru /



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