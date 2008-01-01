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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:36 Среда, 3 октября

  Столичный регион будет пересекать атмосферный фронт. Погода прогнозируется облачная с дождем. Температура воздуха в Москве 8..10 градусов, по области 7..10. Ветер южной четверти, 5-10м/с. / meteonovosti.ru /
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местное
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4 окт.
+10
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