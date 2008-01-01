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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:24 Среда, 3 октября



В 15 часов в Москве облачно, слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 10..11 градусов, Северном 10..11 градусов, Северо-восточном 10..11 градусов, Восточном 9..11 градусов, Юго-восточном 9..10 градусов, Южном 10 градусов, Юго-западном 10 градусов, Западном 10..11 градусов, Северо-западном 10 градусов.



В Зеленограде слабый дождь, температура воздуха 10 градусов, на территории Новой Москвы облачно, слабый дождь, температура воздуха 9..10 градусов. / meteonovosti.ru /



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