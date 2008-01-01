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На Урале к выходным похолодает



ИА "Метеоновости" / 13:29 Среда, 3 октября



Атмосферные фронты с запада приближаются к Уралу. 4 и 5 октября на Среднем Урале будут еще относительно теплыми, температура 12..17 градусов. В выходные похолодает на 3..5 градусов, дневная температура, таким образом, не превысит 12 градусов. Пройдут дожди, а 6 октября на крайнем севере Свердловской области с мокрым снегом. Похолодает и в Пермском крае, к 6 октября днем будет всего 3..8 градусов. На Южном Урале в ближайшие два дня, 4 и 5 октября местами воздух будет прогреваться до 20..22 градусов. Но в субботу и здесь похолодает. Максимальная температура составит 8..13 градусов, в Курганской области до 15 градусов. / meteonovosti.ru /



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