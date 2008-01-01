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Новости погоды

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Тайфун "Конг-Рей" движется в сторону Японии

ИА "Метеоновости" / 13:02 Среда, 3 октября

  В настоящее время сила тайфуна "Конг-Рей" приравнивается к мощности урагана 4-й категории в Атлантике и восточной части Тихого океана и, как ожидается, в ближайшие 24 часа он будет усиливаться. Существует вероятность, что в среду он станет супертайфуном. 3 октября в 03 ч мск максимальный ветер в центре вихря достигал 45 м/с, порывы до 65 м/с.

В ближайшие дни стихия будет двигаться на северо-запад в сторону японских островов Рюкю, которые все еще восстанавливаются от разрушительных ветров, достигающих 160 км/ч, тайфуна "Трами". В тех районах, где прошли сильные дожди, удар "Конг-Рея" на этой неделе еще более повысит риск наводнений. / meteonovosti.ru /
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