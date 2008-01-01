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В Центре ЕТР резкие перепады атмосферного давления



ИА "Метеоновости" / 12:42 Среда, 3 октября



Неделя в центральных областях началась с влияния уходящего на восток антициклона. Атмосферное давление было немногим выше нормы. 3 октября давление с приближением циклона с северо-запада понизилось примерно на 10-12 мм рт. ст. 4 октября падение давления продолжится, и в районе Москвы оно достигнет минимальной величины на текущей неделе, 735 мм рт. ст. 5 октября атмосферное давление снова вырастет почти на 20 мм рт. ст, И по расчету будет составлять 753 мм рт. ст. Резкие скачки атмосферного давления могут неблагоприятно сказаться на здоровье метеочувствительных людей с собственным нестабильным артериальным давлением. Причем, недомогание могут испытывать не только пожилые люди, но и молодые граждане. В переходные сезоны рекомендуется поддерживать организм витаминами, готовиться к предстоящим холодам и вести здоровый образ жизни. Сюда включается - правильное питание, спорт, закаливание, отдых, сон. Также нужно принимать дополнительные комплексы витаминов и минералов. Положительное действие окажут зеленый чай, мелисса, солодка и куркума. Да и просто, чаще бывать на свежем воздухе, несмотря на погоду. / meteonovosti.ru /



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