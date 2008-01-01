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На юге ЕТР в "бархатный сезон" погода прохладная с дождем



ИА "Метеоновости" / 12:24 Среда, 3 октября



погода в начале недели испортилась. Под влиянием средиземноморского циклона 3 октября еще продолжались дожди в Крыму, в районе Ялты добавилось до 10 мм осадков. Но в последующие двое суток (4 и 5 октября) ожидается антициклональный характер погоды. Осадки постепенно прекратятся. Ветер изменит свое направление на северо-восточное. Температура воздуха ночью понизится до 1..6 градусов, а днем воздух прогреется всего до 13..18 градусов. Температура воды у побережья около 20 градусов.



Не слишком тепло и в Краснодарском крае. Накануне, 2 октября вдали от побережья, в Белореченске прошли ливневые дожди, за сутки до 52 мм осадков, был град диаметром до 6 мм. Были дожди в Новороссийске ночью до 28 мм. В большинстве районов прогремели грозы.



В ближайшее время будут продолжаться местами кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы со шквалистым усилением ветра 20-23 м/с, в Краснодарском крае отдельные сильные дожди, возможен град.



Дневная температура на Черноморском побережье 15...20 градусов, местами до 23 градусов. / meteonovosti.ru /



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