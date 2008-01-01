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Чукотка остается в зоне экстремальной погоды



ИА "Метеоновости" / 11:20 Среда, 3 октября



На Чукотку циклон забрасывает теплый воздух с дальневосточных морей. Температура долгое время держится выше климатических показателей на 6-8 градусов. Неоднократно перекрываются абсолютные температурные максимумы. Вот и 2 октября, как и в первый октябрьский день в Певеке был максимум. 2 октября температура повысилась до 10,3 градусов, предыдущий рекорд был в 2016 году с показателем 9,9 градуса.



В Уэлене термометр показал 12,3 градуса, предыдущий рекорд был со значением 11,1 градуса за 1954 год. Очень теплым был сентябрь на Чукотке. В Уэлене средняя месячная температура воздуха была выше климатической нормы на 5,5 градуса. Такого в истории метеонаблюдений для Уэлена еще не наблюдалось ни разу. И пока октябрь поддерживает эту тенденцию. По-крайней мере в ближайшую десятидневку на Чукотке температура будет превышать климатические значения на 6-8 градусов. Хотя там будут дожди и порывистые ветры. Днем максимальная температура будет достигать местами 6..11 градусов. / meteonovosti.ru /



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