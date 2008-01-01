Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
3 октября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Чукотка остается в зоне экстремальной погоды

ИА "Метеоновости" / 11:20 Среда, 3 октября

  На Чукотку циклон забрасывает теплый воздух с дальневосточных морей. Температура долгое время держится выше климатических показателей на 6-8 градусов. Неоднократно перекрываются абсолютные температурные максимумы. Вот и 2 октября, как и в первый октябрьский день в Певеке был максимум. 2 октября температура повысилась до 10,3 градусов, предыдущий рекорд был в 2016 году с показателем 9,9 градуса.

В Уэлене термометр показал 12,3 градуса, предыдущий рекорд был со значением 11,1 градуса за 1954 год. Очень теплым был сентябрь на Чукотке. В Уэлене средняя месячная температура воздуха была выше климатической нормы на 5,5 градуса. Такого в истории метеонаблюдений для Уэлена еще не наблюдалось ни разу. И пока октябрь поддерживает эту тенденцию. По-крайней мере в ближайшую десятидневку на Чукотке температура будет превышать климатические значения на 6-8 градусов. Хотя там будут дожди и порывистые ветры. Днем максимальная температура будет достигать местами 6..11 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+10
Ср.
3 окт.
+11
Чт.
4 окт.
+9
Пт.
5 окт.
+9
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Рас-аль-Хайма		 -7
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Ардебиль

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100