|
|
|
Новости погоды
Чукотка остается в зоне экстремальной погоды
ИА "Метеоновости" / 11:20 Среда, 3 октября
На Чукотку циклон забрасывает теплый воздух с дальневосточных морей. Температура долгое время держится выше климатических показателей на 6-8 градусов. Неоднократно перекрываются абсолютные температурные максимумы. Вот и 2 октября, как и в первый октябрьский день в Певеке был максимум. 2 октября температура повысилась до 10,3 градусов, предыдущий рекорд был в 2016 году с показателем 9,9 градуса.
В Уэлене термометр показал 12,3 градуса, предыдущий рекорд был со значением 11,1 градуса за 1954 год. Очень теплым был сентябрь на Чукотке. В Уэлене средняя месячная температура воздуха была выше климатической нормы на 5,5 градуса. Такого в истории метеонаблюдений для Уэлена еще не наблюдалось ни разу. И пока октябрь поддерживает эту тенденцию. По-крайней мере в ближайшую десятидневку на Чукотке температура будет превышать климатические значения на 6-8 градусов. Хотя там будут дожди и порывистые ветры. Днем максимальная температура будет достигать местами 6..11 градусов. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.