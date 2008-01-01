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Новости погоды

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Снежный покров появится в юго-восточных районах Сибири

ИА "Метеоновости" / 11:10 Среда, 3 октября

  Активный циклон проходит в эти дни крайние южные районы Восточной Сибири. В Хакасии накануне, 2 октября, осадки усилились, и будут продолжаться в течение суток 3 октября с порывистым ветром до 22 м/с. В земледельческой зоне ожидается установление временного снежного покрова. А в Иркутской области 2 октября была по-летнему теплая погода. В Иркутске. Перекрыт абсолютный максимум температуры и составил 24,4 градуса, предыдущий максимум 22,6 градуса наблюдался в 1940 году. Но температура резко понизится. А 4 октября температура в Иркутской области будет днем всего 3..8 градусов, при облачной погоде -2..+3 градуса. В горах южного Прибайкалья сильные осадки в виде мокрого снега и снега, ветер до 15 м/с. И здесь тоже должен появиться снежный покров. На этом распространение холода и снега не ограничится. И 4-5 октября в Бурятии, а 5 октября в Забайкальском крае тоже будет снежная погода с сильным ветром и резким похолоданием. / meteonovosti.ru /
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