Новости погоды
На Дальнем Востоке ветреная погода, местами с осадками
ИА "Метеоновости" / 10:58 Среда, 3 октября
В Камчатском крае снова прошел сильный дождь, ветер достигал на юге 28 м/с. В Магаданской области 2 октября и ночью 3 октября сильный дождь отмечался в Эвенске (до 30 мм), 2 октября ветер был 24 м/с. В Якутии наблюдались сильные осадки (дождь, мокрый снег, до 18 мм).
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В ближайшее время при прохождении циклонов по Курильским островам там ожидается очередное усиление ветра: 4 октября до 23 м/с, 5 октября до 27 м/с. В то же время с 3 по 5 октября в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях сохранится высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность. Дожди, которые пройдут на юге Дальнего Востока по мере прохождения забайкальского циклона, существенно ситуацию не изменят. Хотя пожаров в регионе в настоящий момент нет. / meteonovosti.ru /