

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На северо-западе России осенняя непогода



ИА "Метеоновости" / 09:39 Среда, 3 октября



Очередной циклон со стороны Северной Атлантики придет в середине недели на северо-запад России. В Санкт-Петербурге в ближайшие три дня, с 3 по 5 октября погода с дождем и ветреная. 4 октября северный ветер с порывами до 15 м/с. 5 октября ветер повернет на юго-западный и усилится тоже до 15 м/с. Ожидаются и колебания температуры. Так, 3 октября в Питере днем 8..10 градусов, 4 октября похолодает до 6..8 градусов. А 5 октября вновь на несколько градусов теплее, 9..11 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



