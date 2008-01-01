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Новости погоды

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На северо-западе России осенняя непогода

ИА "Метеоновости" / 09:39 Среда, 3 октября

  Очередной циклон со стороны Северной Атлантики придет в середине недели на северо-запад России. В Санкт-Петербурге в ближайшие три дня, с 3 по 5 октября погода с дождем и ветреная. 4 октября северный ветер с порывами до 15 м/с. 5 октября ветер повернет на юго-западный и усилится тоже до 15 м/с. Ожидаются и колебания температуры. Так, 3 октября в Питере днем 8..10 градусов, 4 октября похолодает до 6..8 градусов. А 5 октября вновь на несколько градусов теплее, 9..11 градусов. / meteonovosti.ru /
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