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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:35 Среда, 3 октября



Предстоящим днём, Московский регион будет находиться под влиянием активного атмосферного фронта обширного циклона. При облачной, с небольшими прояснениями погоде временами будет идти дождь, наиболее интенсивный во второй половине дня. Максимальная температура воздуха в первой половине дня составит 11..13 градусов в столице и 8..13 градусов по области. Ветер юго-западного направления, и его скорость составит 5-10 м/с. Атмосферное давление понизится до 739 мм рт.ст, относительная влажность воздуха высокая, около 80%.



Низкое атмосферное давление может спровоцировать ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей, страдающих гипотонией, вегето-сосудистой дистонией. Повышенная из-за дождей влажность воздуха может способствовать обострению хронических заболеваний бронхов и легких, суставов и позвоночника.



Специалисты рекомендуют в осенний период стараться чаще бывать на свежем воздухе, теплее одеваться, выполнять посильные физические упражнения. / meteonovosti.ru /



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