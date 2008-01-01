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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:36 Вторник, 2 октября
Погоду в Москве и области будет определять близость атмосферного фронта, который пересек столичный регион. Атмосферное давление станет расти, при облачности с прояснениями существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 7..9 градусов, по области 5..10. Ветер южный, 3-8 м/с. / meteonovosti.ru /
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