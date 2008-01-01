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В Прибайкалье установится снежный покров



ИА "Метеоновости" / 14:59 Вторник, 2 октября



Небольшой по размерам, но очень активный циклон будет проходить в эти дни по территории вблизи Байкала. Сначала он испортит погоду на юге Красноярского края, и приведет к резкому понижение температуры. Во второй половине недели установится временный снежный покров в Тыве. 3 и 4 октября циклон заденет сильными осадками и порывистыми ветрами Иркутскую область. В большинстве районов области, в том числе и в южных, ожидается первый в этом сезоне интенсивный снегопад, гололедные явления, в земледельческой зоне установление временного снежного покрова. 4 и 5 октября сильные осадки, преимущественно мокрый снег, ожидаются в Бурятии, ветер до 21 м/с. А 5 октября мокрый и снег и дождь прогнозируются в Забайкальском крае. / meteonovosti.ru /



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