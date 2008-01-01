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Новости погоды

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В Центре России погода c дождем

ИА "Метеоновости" / 13:36 Вторник, 2 октября

  В центральных областях дело идет к дождям. 2 октября местами пройдет небольшой и умеренный дождь по вине атмосферного фронта, который перемещается с запада. Но температура удержится днем в пределах 9..15 градусов. В зоне атмосферного фронта, пересекающего регион с юго-запада на северо-восток, будет Центр России и в средине недели, 3 октября. А это значит, опять ожидается дождь, местами усиление ветра до 15 м/с, ночь будет относительно теплая, температура выше нуля, дневная температура в пределах 9..14 градусов. Более дождливый день ожидается 4 октября. Над северными областями Центральной России будет циклон. Дневная температура немного понизится. Прохождение холодного атмосферного фронта выразится в дальнейшем понижении температуры, которое особенно заметным будет в ночные часы. Опять могут быть отрицательные температуры. Да и дневная температура понизится до 5..10 градусов. Но это ненадолго и вскоре в Центре России опять потеплеет, возможно, даже до +18 градусов. / meteonovosti.ru /
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