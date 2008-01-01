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Новости погоды

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В Поволжье ночью слабый мороз

ИА "Метеоновости" / 13:29 Вторник, 2 октября

  Как только небо прояснилось, температура в большинстве приволжских районов понизилась до слабо отрицательных значений. В ночь на 2 октября в Мордовии было до -1 градуса, в Ульяновской, Оренбургской областях и в Татарстане до -2 градусов. Минус 3 градуса отметили метеостанции Пензенской и Саратовской областей, минус 4 градуса было в Самарской области и -6 градусов в Башкирии.

В ближайшие сутки, 3 октября, облачность атмосферного фронта накроет Приволжскую часть России. И поэтому низкие ночные температуры будут лишь на ограниченной территории, в частности, заморозки могут повториться в Оренбургской области, но будут интенсивнее, до -4 градусов / meteonovosti.ru /
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