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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:39 Вторник, 2 октября



В 12 часов в Москве облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 13..14 градусов, Северном 13..15 градусов, Северо-восточном 13..14 градусов, Восточном 12..13 градусов, Юго-восточном 12..13 градусов, Южном 11..13 градусов, Юго-западном 12..13 градусов, Западном 11..14градусов, Северо-западном 13 градусов.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 12 градусов, на территории Новой Москвы облачно, без осадков, температура воздуха 11..13 градусов. / meteonovosti.ru /



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