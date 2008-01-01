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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:39 Вторник, 2 октября

  В 12 часов в Москве облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 13..14 градусов, Северном 13..15 градусов, Северо-восточном 13..14 градусов, Восточном 12..13 градусов, Юго-восточном 12..13 градусов, Южном 11..13 градусов, Юго-западном 12..13 градусов, Западном 11..14градусов, Северо-западном 13 градусов.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 12 градусов, на территории Новой Москвы облачно, без осадков, температура воздуха 11..13 градусов. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+13
Ср.
3 окт.
+11
Чт.
4 окт.
+9
Пт.
5 окт.
+9
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+44
Абадан		 -8
Сеймчан

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Тихуана

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