

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Крыму неустойчивая с дождем и ветром



ИА "Метеоновости" / 12:36 Вторник, 2 октября



циклон, который накануне проливал дожди на Балканах. И только к концу рабочей недели он покинет полуостров Крым.



Вечером 1 октября и ночь 2 октября на Южном Берегу Крымского полуострова прошли кратковременные дожди, в Ялте, Алуште и в районе Ангарского перевала выпало 10- 12 мм осадков. В Никитском Ботаническом саду дожди были сильными: за ночь 2 октября выпало 15 мм. В поселке Почтовое (Бахчисарайский район) за ночь выпало 28 мм, почти половина месячной нормы.



Сегодня, 2 октября, в Крыму власть циклона сохранится, сильные и очень сильные дожди с грозой и порывистым ветром 17-22 м/с продолжатся. На море поднимутся волны, что огорчит отдыхающих. Купальный сезон в Крыму еще продолжается, вода у побережья остается теплой: в Феодосии, Алуште температура 21 градус, у Ялтинского берега 22 градуса, в районе Севастополя и западного Крыма (Евпатория, Черноморское) 19..20 градусов.



3 октября дождей станет меньше, но по прежнему ветрено, порывы до 15 м/с, температура воздуха не превысит 22 градусов. С 4 октября и до конца текущей недели дни будут погожими, но прохладными. При переменная облачность осадков не ожидается, при северо-восточном ветре днем всего 12..17 градусов, что ниже нормы на 2-3 градуса. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



